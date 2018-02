Amersfoortse amateurclub na voetbalgeweld: 'Karatetrap en judoworp uitgedeeld'

Een amateurwedstrijd liep zondag volledig uit de hand. Voetballers van de Amsterdamse club WV-HEDW waren op bezoek bij HVC in Amersfoort, waar een van hen knock-out werd geslagen. Drie Amersfoorters werden aangehouden. Maar volgens de thuisclub zijn zij niet per se de boosdoener.

Hoewel de politie bevestigt dat twee spelers en een supporter van HVC aangehouden werden voor geweld tegen de Amsterdammers, ligt het verhaal volgens de club uit Amersfoort toch genuanceerder. 'Wat echter vergeten wordt is dat er voor iedere situatie waar een ruzie uit voort komt een aanleiding is', schrijft een bestuurslid in een reactie.

Lees ook: Voetballer bewusteloos geslagen tijdens amateurwedstrijd, drie belagers aangehouden

Zo zou de eerste klap die HVC uitdeelde het gevolg zijn van een - door de scheidsrechter gemiste - elleboogstoot door de Amsterdammers. 'WV-HEDW praat zichzelf hiermee in de slachtofferrol, terwijl hun speler eigenlijk de aanleiding was. Hierna ontstaat er een opstootje waarbij er van beide kanten zaken zijn gebeurd die niet goed zijn.'

Karatetrap en judoworp

Volgens het bestuurslid schold een Amsterdammer de moeder van een Amersfoortse speler uit. Toen kreeg deze speler van WV-HEDW een klap en een karatetrap. 'Deze speler ging naar de grond en is korte tijd bewusteloos geweest.' Weer een andere speler van thuisclub HVC zou een judoworp hebben gemaakt om zijn vader te beschermen, schrijft het bestuurslid.

Hoewel HVC het geweld erkent en de drie verantwoordelijke leden heeft gestraft met een schorsing van een jaar, vindt het bestuurslid dat de Amsterdammers te veel in de slachtofferrol kruipt. 'HVC heeft wel veel moeite met de rol die WV-HEDW nu speelt. Zij zijn net zo goed aanleiding tot het ontstaan van de ongeregeldheden. Het is jammer dat het stuk op de website van WV-HEDW de zaak heel erg eenzijdig belicht.'