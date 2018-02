Burgemeester: Regels voor gebedsoproep? Dan ook voor kerkklokken

In tegenstelling tot eerdere toezeggingen, wil de Westermoskee in de toekomst misschien toch versterkte gebedsoproepen laten horen in De Baarsjes. Waarnemend burgemeester Jozias van Aartsen zegt dat regelgeving samen zou gaan met regelgeving voor kerkklokken.

Dat blijkt uit de beantwoording van gemeenteraadsvragen die de VVD al in 2016 had gesteld. In dat jaar bleek dat de Westermoskee toch mogelijk interesse had om op te roepen tot gebed. Omwonenden schrokken, want tot dat moment was dit juist niet de bedoeling.

Van Aartsen wacht vooralsnog concrete plannen af voor zo'n versterkte gebedsoproep. En als die plannen er komen, dan wil het college dat 'de versterkte oproep voor gebed niet leidt tot een onaanvaardbare aantasting van het woon- en leefklimaat'. Om dit te regulieren is dan een wijziging in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) nodig. Maar als die regels er komen, dan zullen ze 'in beginsel' ook voor kerkklokken gelden.

Volgens de waarnemend burgemeester zijn de oude afspraken waarin de Westermoskee zou afzien van hoorbare gebedsoproepen 'niet schriftelijk vastgelegd'. Het bestuur van de moskee heeft in het verleden wel aangegeven dat die plannen er toen niet waren. 'Aangegeven is toen dat een toekomstig bestuur hier mogelijk anders over zou kunnen denken maar dat dit hooguit zou gaan om een wekelijkse oproep voor het vrijdaggebed. Uitgangspunt voor het college is dat bij het vinden van oplossingsrichtingen rekening wordt gehouden met de verwachtingen die eerder naar omwonenden zijn gewekt.'