College zet licht op groen voor nieuwe fiets- en voetgangersbrug in Noord

De fiets- en voetgangersbrug over het Noordhollandsch Kanaal in Noord is weer een stap dichterbij. De vijftien meter lange brug komt ten noorden van de Willem I-sluis, moet het IJplein en IJveer eenvoudiger bereikbaar maken, en daarmee het Buiksloterwegveer ontlasten.

Naar verwachting maken in 2030 twee keer zo veel mensen gebruik van het Buiksloterwegveer als in 2015. Om al die passagiers te kunnen vervoeren, worden er meer veren in de vaart genomen. Tegelijkertijd wil de gemeente de passagiers beter spreiden over het Buiksloterweg- en het IJveer. De nieuwe brug is een van de maatregelen die daarvoor moet zorgen.

De plek van de brug is niet toevallig. Van de zeven locaties die de gemeente op het oog had, zorgt de plek ten noorden van de sluis voor de grootste afname van passagiers voor het Buiksloterwegveer. Bovendien ontstaat er met de brug 'een zowel korte als comfortabele route tussen het IJplein, de drukke fietsroute langs de westzijde van het kanaal en het Van der Pekplein'.



Geen sloop

De aankondiging van de nieuwe brug leidde begin dit jaar tot commotie onder bewoners van de Laanweg. Zij vreesden dat hun huizen moesten wijken voor de aanleg van de brug, waarvan op dat moment nog niet duidelijk was waar die zou komen. Nu bekend is dat de brug ten noorden van de Willem I-sluis komt, kan de gemeente de bewoners geruststellen. 'Voor de bouw van de brug en de bereikbaarheid van deze brug is geen sloop van bestaande bebouwing nodig', schrijft ze in een persbericht.

De gemeente onderzoekt of het mogelijk is om de de fietsroute van de brug naar de Ranonkelkade door het tussengelegen park aan te leggen. Als dat lukt, zullen fietsers vanaf het Van der Pekplein om de woningen aan de Laanweg heen fietsen.

2021

De komende tijd worden de plannen verder uitgewerkt. Uiteindelijk moet de gemeenteraad het plan goedkeuren en geld ter beschikking stellen. Naar verwachting kunnen voetgangers en fietsers over drie jaar gebruikmaken van de brug.