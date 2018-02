Eerste directe trein uit Londen komt aan op Centraal: 'Fantastisch alternatief voor vliegen'

Over een paar maanden is de directe treinverbinding met Londen een feit. Vandaag kwam op Centraal de eerste trein uit Engeland aan - drie minuten te laat.

De nieuwe trein, die straks twee keer per dag direct naar Londen gaat, nam vandaag alleen genodigden mee. Het was immers een belangrijke dag. Roger van Boxtel, directeur van de NS: "Het is fantastisch dat we nu een alternatief voor vliegen hebben."

Maar er is ook kritiek. Zo is de directe verbinding nog lang geen directe verbinding - tot 2020 moeten reizigers overstappen in Brussel - en het zou door de trein nog drukker kunnen worden in de stad. De NS en Eurostar konden niets over die toenemende drukte zeggen.

Vliegangst

Wat in ieder geval vaststaat, is dat de trein vanaf 4 april zal rijden. Fijn voor Amsterdammers met vliegangst, maar voorlopig duurt de rit nog wat langer dan een vlucht: 4 uur en 30 minuten. Uiteindelijk moet dat 3 uur en 40 minuten worden.