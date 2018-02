GroenLinks garandeert: 'geen festivals weg' door bodemrust in parken

Festivalminnend Amsterdam hoeft niet te vrezen voor de onlangs aangenomen GroenLinks-motie waarmee de partij de bodem in Amsterdamse parken wil beschermen tegen overdadig gestamp en gehos. Dat zegt Rutger Groot Wassink tegen AT5. 'Er gaan nu geen festivals weg. Grote festivals als Kwakoe of De Parade kunnen gewoon blijven bestaan.'

Daarmee weerlegt de fractievoorzitter kritiek van D66, die vanochtend in De Telegraaf beweerde dat GroenLinks met de motie festivals 'de nek omdraait'. De motie schrijft voor dat er tussen festivals zes weken rust in acht moet worden genomen. 'Het Westerpark is nota bene aangelegd als cultuurterrein. Het is geen beschermd oerwoud', zei D66'er Marijn Bosman in de krant.

'Dat betekent de stop van Keti Koti en Roots in Oosterpark, de Westergas zal zijn programma moeten aanpassen, en ik voorzie ook problemen voor Kwakoe, vier weekenden achter elkaar. Al die festivals zouden dan moeten stoppen, en daar zijn wij tegen.'

Volgens Groot Wassink zal het dus niet vaart lopen: de rustperiode van zes weken die na een festival in acht moet worden genomen, geldt alleen voor parken die geen vitale bodem hebben, legt hij uit. 'Daarom heeft GroenLinks een motie ingediend, om ervoor te zorgen dat na een festival - als de bodem erom vraagt - een park even de tijd krijgt om te herstellen. Zodat het weer mooi kan aangroeien.'

Wat de bezoekers van de parken er zelf van vinden? 'Als het echt moet omdat het park anders kapotgaat, is het denk ik wel goed', zegt een vrouw. Een andere man moet er niet aan denken. 'Ik begrijp niet dat konijnen rust moeten krijgen. Ik wil leven in de stad hebben, en met een festival heb je alleen maar blije mensen.'