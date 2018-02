Tweede verdachte schutter 'vergismoord' op Djordy Latumahina ontkent

Tony D., de man die in november vorig jaar na een undercoveractie werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de 'vergismoord' op Djordy Latumahina in oktober 2016, ontkent iedere betrokkenheid.

In de geruchtmakende zaak staan zeven personen terecht, maar het OM beschouwt de 35-jarige Tony D. als de tweede schutter. De andere verdachten zijn in een eerder stadium al voorgeleid.

D. zou in de week voorafgaand aan de moord met meerdere medeverdachten contact hebben gehad, schrijft Het Parool. Zijn blanke huidskleur en kale schedel komen bovendien overeen met het signalememt van de dader, zo betoogde de officier van justitie.

Zijn raadsvrouw Benédict Ficq attendeerde de justitie op het algemene signalement, en wees erop dat er in Amsterdam talloze mannen rondlopen die daaraan voldoen. Ze eiste de onmiddellijke vrijlating van haar cliënt.

Vrouw en dochter

Latumahina werd onder vuur genomen toen hij in z'n auto de parkeergarage onder zijn appartement wilde verlaten. Hij overleed, zijn vrouw raakte zwaargewond en zijn dochtertje werd op een haar na gemist.

Al snel na de moord kwam het bericht dat Latumahina waarschijnlijk niet het beoogde doelwit was: terwijl hij geen banden met de onderwereld had, woonde er in hetzelfde appartementencomplex een man die die connecties wel had. De twee reden bovendien in hetzelfde type auto, wat een vergissing nog aannemelijker maakt.

D. werd in november vorig jaar aangehouden nadat twee undercoveragenten vermomd als motorbendeleden zijn vriendin hadden benaderd. De undercoveragenten deden zich voor als leden van Satudarah, een zogeheten outlaw motorcycle gang met - net als Djordy - Molukse roots.

"We laten niet zomaar een broeder neerschieten", zeiden de undercoveragenten tegen de vriendin van D. Niet veel later meldde D. zich bij de politie. 'Ik lijk op die blanke knakker van die liquidatie bij Opsporing Verzocht. Maar ik ben natuurlijk niet de schutter, ik lijk er alleen op', zei hij.

Oostknollendam

D. verliet het politiebureau, maar werd een paar dagen later alsnog aangehouden toen de politie op campings in Oostknollendam en aan de Uitdammerdijk invallen deed. Tijdens het doorzoeken van de camping werden er wapens en een kogelwereld vest gevonden die aan D. worden gelinkt.

Hij werd opgepakt voor wapenbezit, en later - op 14 november - in zijn cel aangehouden voor betrokkenheid bij de moord op Latumahina.