Van Oudenallen terug de politiek in: 'Als alle dames op ons stemmen, komen we in de raad'

Gonny van Oudenallen wil terug de Amsterdamse politiek in. Na twaalf jaar zonder raadsvergaderingen, een landelijke flirt met de LPF en een korte periode bij het CDA heeft ze samen met 17 vrouwen de Amsterdamse Juffers opgericht.

Ze zat tot 2006 in de gemeenteraad, vocht ervoor om de Dam toegankelijker te maken voor vrouwen met hakken en bracht een carnavalshit uit. Nu wil ze terug de gemeenteraad in met een nieuwe partij: Amsterdamse Juffers.

Parkeren in binnenstad

Met de partij met enkel vrouwen wil ze haar comeback gaan maken. Ze vecht voor meer kunst van Amsterdamse kunstenaars en voor meer parkeergelegenheid voor de binnenstadbewoner. 'Die moet je de gelegenheid geven om een auto te bezitten.'

Tien jaar geleden kwam Van Oudenallen in opspraak omdat ze geld van de gemeente naar zichzelf toe had geschoven. Ze werd beschuldigd van het betalen van duizenden euro's aan gemeentegeld aan haar eigen reclamebureau voor 'ondersteunende werkzaamheden en adviezen'. Uiteindelijk moest haar partij 64.000 euro terugbetalen aan de gemeente.

Logische stap

Toch is de comeback voor Van Oudenallen een logische stap. 'Er komen altijd mensen naar mij toe om te vragen of ik iets voor ze kan doen, omdat ik zo veel van politiek weet.' Ze heeft er dan ook vertrouwen in. 'Als alle dames in Amsterdam op ons stemmen, dan is de kans heel groot dat we in de gemeenteraad komen. Maar de kans dat alle dames op ons gaan stemmen, is natuurlijk wat minder groot.'