VVD wil overlast toeristen, daklozen en taxichauffeurs op Centraal terugdringen

De VVD wil dat de gemeente de overlast bij de taxistandplaats op Centraal terugdringt. Volgens de partij is er aan de IJzijde van het station veel overlast van low-budget toeristen, bedelaars, daklozen en taxichauffeurs.

Zo zouden 'figuren' als bedelaars en daklozen de wand van het station en de betonnen pilaren gebruiken als openbaar toilet, is te lezen in schriftelijke vragen aan het college. 'Met smerige vlekken en stankoverlast als gevolg.'

Dreigende sfeer

Daarnaast zouden de taxichauffeurs zorgen voor een agressieve en dreigende sfeer. Automobilisten die per ongeluk de taxistandplaats op rijden, zouden direct afgestraft worden met luid getoeter.

Dat vindt Marianne Poot van de VVD onacceptabel. Volgens haar is de taxistandplaats een plek waar Amsterdammers de stad achter zich laten of juist thuiskomen, en waar bezoekers voor het eerst kennismaken met Amsterdam. 'Helaas is de kans aanzienlijk dat bewoners of bezoekers hier een negatieve indruk krijgen van de stad.'

Punten en uitsteeksels

Daarom wil Poot dat het college duidelijkheid geeft over de maatregelen die de gemeente treft en wil ze weten of de gemeente bijvoorbeeld bereid is om 'afwerende punten en uitsteeksels aan te brengen langs de wanden en in de hoeken waar regelmatig wordt geslapen'.