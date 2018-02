Ook gemeente doet nu aangifte tegen tabaksproducenten

Het voornemen was eerder al uitgesproken, maar nu is het definitief: de gemeente sluit zich aan bij de aangifte van Bénédicte Ficq tegen de tabaksindustrie.

Dat heeft de gemeente in een brief aan de raadsvrouw laten weten, zo schrijft Het Parool vandaag. 'De gemeente doet eveneens aangifte tegen de vier grote tabaksproducenten, in lijn met en ter ondersteuning van de aangifte die u eerder al heeft gedaan', zo valt te lezen in het schrijven.

Met de aangifte treedt de gemeente in de voetsporen van onder meer het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis en de volledige verslavingszorg, die eerder het voorbeeld van Ficq al volgden. De partijen die aangifte doen, proberen justitie ervan te overtuigen een strafzaak te beginnen tegen de fabrikanten.

Waarnemend burgemeester Van Aartsen schrijft dat de gemeente meerdere redenen heeft om de aangifte te steunen. Zo is het verbeteren en beschermen van de gezondheid van (nog) gezonde inwoners een doel van de gemeente.

De aangifte strookt ook met de wens om de stad rookvrij te krijgen. Daarvoor is een tabakontmoedigingsbeleid opgezet dat onder meer het roken in gebouwen van de gemeente, op de pont en op veel schoolpleinen verbiedt. "Daarom willen we in 2018 een extra slag maken op weg naar een rookvrij Amsterdam."