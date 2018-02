Stad eert nummer 14: Stadionplein wordt Johan Cruijffplein

De honderden mensen die nu nog wonen aan het Stadionplein, doen dat straks niet meer. Eén van de bekendste pleinen van de stad krijgt namelijk een nieuwe naam: het Johan Cruijffplein.

Bijna twee jaar nadat Cruijff overleed aan de gevolgen van longkanker, heeft het college van burgemeester en wethouders over de naamsverandering besloten. Voor het Stadionplein is gekozen vanwege de historische band tussen de legendarische nummer 14 en de locatie. Op 28 september 1972 won Cruijff met Ajax in het Olympisch Stadion de Wereldbeker.

Datum later bekend

Wanneer de naam van het plein echt veranderd wordt is nu nog niet duidelijk. Binnenkort volgt er een moment dat de nieuwe straatnaamborden onthuld worden, dan wordt ook duidelijk per wanneer het Stadionplein officieel het Johan Cruijffplein gaat heten. Bewoners en ondernemers van het plein zijn door middel van een brief door de gemeente op de hoogte gesteld.

Er is in ieder geval al één fan van de naamswijziging. Danny Cruijff, de weduwe van de voetballer, vindt het een prachtig gebaar: 'Johan had veel met het Olympisch Stadion en het gebied eromheen. Vroeger kwam hij er vaak voor belangrijke wedstrijden van Ajax en het Nederlands Elftal, later ook voor zijn Institute en Foundation die er kantoor houden. Daarnaast woonden we er in de buurt. Wij zijn dan ook heel blij en vereerd dat het Stadionplein naar Johan wordt vernoemd.'

Die andere naamswijzing van de Amsterdam Arena naar de Johan Cruijff Arena heeft heel wat meer voeten in de aarde. Dat het gaat gebeuren staat vast, maar de datum is nog steeds onbekend.