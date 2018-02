Hoofdverdachte mislukte helikopteruitbraak Benaouf A. opgepakt

De hoofdverdachte van de mislukte poging om crimineel Benaouf A. met een helikopter te bevrijden, is vanochtend rond 5.00 uur opgepakt. Het gaat om Rachid el M., die in de Staatsliedenbuurt bij zijn broer ondergedoken zat.

Tijdens de arrestatie zijn explosieven gebruikt. De arrestatie verliep verder zonder problemen, zo stelt de politie in een persbericht.

Volgens het Parool gaat het om Rachid el M., hij werd door de eerder aangehouden Colombiaanse piloot aangewezen als één van de leiders van de ontsnappingspoging van afgelopen oktober. Behalve een helikopter had de groep zich voorbereid met zware en lichte wapens, gestolen snelle vluchtauto's en onopvallende huurauto's.

De politie kon de ontsnappingspoging verijdelen omdat de Limburgse verhuurder van de helikopter argwaan kreeg. Tijdens een wilde achtervolging schoot de politie één verdachte dood. Het ging om een Franse crimineel. Een paspoort van El M. werd gevonden in één van de vluchtauto's.

Moord op Boubouh

De 30-jarige crimineel Benaouf A. geldt als één van de topstukken uit de mocromaffia. Hij zit in Roermond een gevangenisstraf van 12 jaar uit, wegens betrokkenheid bij de moord op Najeb Bouhbouh, een concurrent in de onderwereld. Die liquidatie in 2012 vond plaats in Antwerpen, maar wordt gezien als het begin van een Amsterdamse golf aan moorden in het criminele circuit.

Op 28 maart moet Rachid el M. voor de rechter verschijnen.

