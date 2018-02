Arie Boomsma trapt niet in photoshop van gespierde Gordon

Is zanger Gordon nou wel of niet gespierd? Na dagenlang nationale twijfel, kwam Arie Boomsma gisteravond opdraven om uitsluitsel te geven.

Een foto die Gordon eergisteren op Instagram plaatste, bleek voer voor een heleboel fatshamers. De Amsterdammer die binnenkort zijn biografie presenteert was namelijk nogal afgetraind op het kiekje. Maar onderzoeksjournalisten van media als het AD en Linda gingen op onderzoek uit.

'Wie de foto analyseert ziet inderdaad een aantal verdachte details die rieken naar het gebruik van Photoshop of een ander beeldbewerkingsprogramma', concludeerde het AD meteen. 'Zijn de geboekte resultaten wel echt?', vroeg Linda zich af.

Ophef

RTL Boulevard besloot Arie Boomsma in te schakelen. Die oordeelde dat het fake news was. 'Je ziet het aan de spiegels erachter en je ziet een hele gekke bolling op zijn heup', legde de sportschooleigenaar gisteravond uit in het roddelprogramma.

Na alle commotie moest Gordon dan ook toegeven dat de foto niet echt was. 'Wat Photoshop al niet kan doen. Wat een ophef', reageerde hij volgens Mediacourant.