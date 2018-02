Aangehouden autokrasser De Baarsjes bekent vernielen van dertien auto's

De 37-jarige man die vorige week werd aangehouden op verdenking van het bekrassen van meerdere auto's in West, heeft bekend. Hij heeft toegegeven dertien auto's te hebben vernield. Dat meldt de politie.

Eerder werden beelden waarop de autokrasser te zien was vrijgegeven. De zaak werd zo hoog opgenomen, dat rechercheurs in burger in de buurt op zoek gingen naar de man. Op de Baarsjesweg werd hij herkend en niet veel later opgepakt.

De politie hoopt dat met de aanhouding de rust weer terug komt in de wijk.