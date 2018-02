Positieve reacties op naamswijziging Stadionplein: 'Als je Amsterdammer bent, dan houd je van Johan'

'Leuk idee, ik vind het goed' en 'dat is fantastisch'. Het hernoemen van het Stadionplein naar het Johan Cruijffplein lijkt in goede aarde te vallen. AT5 peilde vanochtend de meningen van voorbijgangers op het plein en die bleken voornamelijk positief.

'Laten we beginnen dat we de Arena ook de Johan Cruijff Arena gaan noemen. Daar mogen nog heel wat meer straten naar Johan Cruijff vernoemd worden', zegt een van hen. 'Johan Cruijff was een buitengewoon inspirerende Amsterdammer en hij is dat eigenlijk nog steeds.'

Ook een werknemer van de Febo vindt het mooi dat hij straks op het Johan Cruijffplein werkt. 'Hij heeft in het stadion zelf heel veel gedaan en dat dat op deze manier voor hem terug kan komen voor mensen in de toekomst, dat vind ik top.'

'Als je Amsterdammer bent dan houd je van voetbal, dan houd je van Ajax en houd je van Johan. Het hoort er gewoon bij', zegt een ander. 'Je hebt ook het Marie Heinekenplein, die is getrouwd met Freddy, nou wat heeft die gepresteerd. Die man maakt bier. Dus Johan Cruijff vind ik een goed idee.'

Een enkeling vond de naamswijziging in een eerste reactie weinig origineel. Wanneer de naam van het plein echt veranderd wordt is nu nog niet duidelijk. Binnenkort volgt er een moment dat de nieuwe straatnaamborden onthuld worden, dan wordt ook duidelijk per wanneer het Stadionplein officieel het Johan Cruijffplein gaat heten.