Schiphol 'teleurgesteld' om uitstel uitbreiding Lelystad

Schiphol-topman Jos Nijhuis noemt het 'teleurstellend' dat het besluit om Lelystad Airport nog een jaar is uitgesteld. Daartoe besloot minister Cora van Nieuwenhuizen woensdag.

Nijhuis haalt het Aldersakkoord aan, dat voorziet in groei van de luchtvaartsector na 2020. 'Natuurlijk begrijp ik dat de minister zorgvuldigheid voorop stelt. Tegelijkertijd moet de luchtvaart in Nederland nu nog langer wachten op de invulling van een politiek en maatschappelijk besluit dat 10 jaar geleden is genomen', aldus Nijhuis in een persbericht.

De Flevolandse luchthaven had op 1 april 2019 geopend moeten worden. Op Lelystad zouden dan vakantievluchten moeten vertrekken, zodat Schiphol wordt ontzien. Maar bewoners protesteerden, omdat het vliegverkeer laag zou moeten vliegen. Zij waren bang voor veel geluidsoverlast.