Vrouw (23) gestoken en beroofd door vijf minderjarigen in Zuidoost

Een 23-jarige vrouw is begin deze maand neergestoken bij een gewelddadige straatroof. In AT5's Bureau 020 doet ze - uit angst voor de daders - anoniem haar verhaal.

Het slachtoffer stapte dinsdagavond 6 februari op de fiets. Als ze over de Darlingstraat in Zuidoost fietst wordt ze staande gehouden door een groep van vijf minderjarige jongens. Ze pakken haar fiets vast en eisen geld.

De vrouw krijgt ook een klap op haar schouder, tenminste, dat denkt ze. Ze schreeuwt zo hard dat de daders zonder buit vluchten. Als de jongens zijn gevlucht, ziet de vrouw dat haar arm bloedt. De klap blijkt geen klap te zijn geweest, maar een messteek.

De vrouw heeft een paar weken niet kunnen werken, omdat de messteek in haar arm een spier heeft geraakt. Afgezien van het fysieke letsel is ook de mentale impact groot. Ze durft 's avonds niet meer over straat door de pure angst die ze aan de straatroof heeft overgehouden.