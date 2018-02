Bewoners Slotermeer zitten een dag zonder stroom

In Slotermeer in Nieuw-West is een stroomstoring ontstaan. De storing is veroorzaakt door een kapotte kabel.

Rond 9.30 uur is de stroom uitgevallen. Het gaat om postcodegebied 1063 in de wijk Slotermeer-Noordoost. Volgens Liander gaat het om 'enkele straten'.

De stroom is uitgevallen nadat een aannemer een elektrische kabel had geraakt. Eerder werd verwacht dat dit rond 15.00 uur verholpen zou zijn, maar dat bleek langer te duren.

Naar verwachting zal de storing rond 17.30 uur weer voorbij zijn.

Lees ook: Ruim 25.000 huishoudens Nieuw-West tijdelijk zonder stroom

Schakelstation

Afgelopen maandag was er ook al een stroomstoring in Nieuw-West. Toen hadden 25.000 mensen zo'n 1,5 uur geen stroom. Zo stonden de trams stil, deden de stoplichten het niet en moesten winkels hun zaak tijdelijk sluiten.

Deze storing werd veroorzaakt door een probleem in een schakelstation. De woordvoerder van Liander laat weten dat de storing van vandaag los staat van de storing van maandag.