Foutparkeerder met ruim 8000 euro aan verkeersboetes moet Porsche inleveren

De politie heeft gisterenmiddag een Porsche Panamera in beslag genomen, nadat bleek dat de bestuurder nog 8480 euro aan boetes open had staan. De man liep tegen de lamp nadat hij bolide langs een geel ononderbroken streep in de Van Woustraat in Zuid had gezet.

De Porsche bleek op naam van een bedrijf te staan, bij navraag bleek dat de mogelijke bestuurder nog diverse boetes had openstaan. Toen de man zijn auto instapte, werd hij staande gehouden. Daarop bleek dat het inderdaad om de bewuste man ging.

In totaal stonden er nog zestien verkeersboetes open met een totaalbedrag van 8480 euro. De man wilde de boetes niet betalen. Als dwangmiddel mocht zijn auto in beslag worden genomen, dat is direct gebeurd.

Per boete mag het voertuig 28 dagen buiten gebruik worden gesteld, wat betekent dat er geen gebruik van mag worden gemaakt. De auto is vanaf het politiebureau afgesleept naar een opslagterrein. De boetes blijven open staan totdat de man deze heeft betaald.