Verkeer Coentunnel vast door ongeluk

De Coentunnel is vanmiddag volledig afgesloten vanwege een ongeluk. Ook vanaf de A5 is geen verkeer mogelijk.

Er staat op dit moment een file van 2 km op de A10. Op de A5 staat het verkeer stil met 4 km. Verkeer dat in de richting van de Zaanstreek wil rijden, kan het beste omrijden over de Ring-Oost via de Zeeburgertunnel. Naar verwachting zullen daar wel files ontstaan.

De file is veroorzaakt door een ongeluk aan de ingang van de tunnel. Daar zijn meerdere auto's tegen een kleine vrachtwagen gebotst. Hierbij zijn enkele gewonden gevallen en is een ambulance opgeroepen.

Hoe lang de Coentunnel nog dicht blijft, is onbekend.

Naar begin van de Amsterdamse avondspits: Coentunnel (#A10) is DICHT richting Noord door dit ongeluk ➡ https://t.co/kaPUwXRqeQ (via @POL_Hoofdwegen) pic.twitter.com/4zbf2qyfVr — VID (@vid) February 21, 2018