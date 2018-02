Waternet staat paraat om schaatsen op de grachten mogelijk te maken

Het is al heel wat jaren geleden dat we met schaatsen de grachten op konden, maar gezien de weersvoorspellingen voor de komende weken is het niet onwaarschijnlijk dat het binnenkort weer kan. De voorspellingen van een nachtelijke temperatuur tot zeven graden onder nul is ook voor Waternet reden om alert te blijven.

Sterker nog, er is een kans dat Waternet de komende dagen maatregelen gaat nemen om de mogelijkheid tot schaatsen te vergroten.

IJsnota

De zogenoemde IJsnota kan in de aankomende weken worden ingesteld. Dat doet Waternet namens de gemeente en het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Dit heeft als gevolg dat er in de stad bepaalde sluizen worden gesloten waardoor het water minder snel stroomt en het ijs op de grachten eerder begaanbaar is.

Daarnaast zou er op bepaalde grachten een vaarverbod van kracht kunnen gaan. Dat is op veel plekken in Friesland nu al het geval. Allemaal ter bevordering van het schaatsplezier.

Natuurijs

Waternet beheert ook gemalen buiten de stad waarvan er al een aantal zijn uitgezet. Natuurijsbanen als Kortenhoef en de Ankeveense Plassen zullen hierdoor snel begaanbaar zijn.

Wanneer de sluizen in de stad worden gesloten kan Waternet niet zeggen: 'We houden de weersvoorspellingen goed in de gaten. Het blijft een zorgvuldige afweging.'