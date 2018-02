Bewoners boos over komst Albert Cuyp Garage: 'Je gaat extra auto's aantrekken'

Na jaren van bouwen gaat over twee weken de Albert Cuyp Garage open. In de garage is plek voor zeshonderd auto's. Normaal gesproken zou dit betekenen dat er op straat zeshonderd parkeerplaatsen verdwijnen, maar dat is hier niet het geval. De bewoners zijn daarom niet blij met de garage.

Het project staat ook wel bekend als Paul's Parkeerpaleis, vernoemd naar stadsdeelbestuurder Paul Slettenhaar. Hij was vandaag dan ook in zijn nopjes: 'Dit is een geweldig gevoel. Ik word er helemaal blij van.'

Meer auto's in de Pijp

Bewoners hoopten dat er in ruil voor de zeshonderd plekken in de garage ook zeshonderd parkeerplekken in de buurt zouden verdwijnen, maar er worden er maar 273 geschrapt. Het resultaat is dus dat er in de buurt meer dan driehonderd parkeerplekken extra komen.

'Je gaat extra auto's aantrekken in de buurt, want er zijn geen extra plekken nodig. Er is geen vergunningwachtlijst meer dus voor bewoners zijn er genoeg plekken als alles onder de grond gaat', vertelt een bewoner.

'Dol op autootjes'

Stadsdeelvoorzitter Paul Slettenhaar ziet het probleem niet zo. De bewoners zouden volgens hem blij moeten zijn dat er bijna driehonderd parkeerplekken uit de straten verdwijnen: 'Ja, hoe zeg je dat op een nette manier? Lievere koekjes worden niet gebakken zei mijn moeder altijd. Je krijgt al iets en dan wil je nog meer hebben.'

Maar daar zijn de bewoners het dus niet mee eens: 'Meneer Slettenhaar is dol op autootjes, dat weten we allemaal. Maar hij woont niet in de Pijp. Er zijn duizenden mensen die hier wonen, kinderen die hier opgroeien. De lucht is gewoon niet goed genoeg en de ruimte op straat is absoluut onvoldoende.'

'Democratisch besloten'

De beslissing over de verdeling van de parkeerplekken in de Pijp is al vijf jaar geleden genomen. Toch vragen inmiddels ook de PvdA, GroenLinks en de SP zich af of er inderdaad niet meer plekken uit de straat zouden moeten verdwijnen.

De stadsdeelvoorzitter lijkt echter niet van plan de discussie nog eens te voeren: 'Ik ben niet van herhalingen. Dit is al besloten, democratisch besloten. Dingen die democratisch besloten zijn moeten we respecteren met z'n allen.'