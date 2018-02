Politie zoekt dieven dure merkkleding: 'Hé vriend, hoe heb je dat betaald?'

De politie roept ouders op om kritisch te zijn als kinderen ineens nieuwe dure kleding dragen.

De oproep wordt gedaan vanwege de diefstal op kledingwinkel Snopfashion in de Bellamystraat. Vorige week werd daar voor 70.000 euro aan merkjassen en truien gestolen. De eigenaar is er kapot van.

In totaal werden er 86 jassen en 23 truien meegenomen. Eigenaar Robin vindt het verschrikkelijk. Hij werkt al 20 jaar voor het familiebedrijf. 'Je bouwt iets op wat je wordt afgenomen eigenlijk. Dat doet écht pijn om dit aan te treffen.'

Voor de daders was dit kennelijk niet genoeg, wanteen paar dagen later kwamen nog eens twee dieven langs om de rest mee te nemen. Gelukkig heeft de winkel preventieglas en lukt het ze niet om binnen te komen. De schade is er alleen niet minder om. 'Er moet weer nieuw glas in en alles moet weer hersteld worden.'

Zaak beveiligen

Robin is vaker de dupe geweest van diefstal. In 2015 pakt de politie een man op, die drie laptops uit de winkel steelt, terwijl de medewerker een vrachtwagen aan het uitladen is.

De eigenaar heeft er inmiddels alles aan gedaan om de kans op diefstal zo klein mogelijk te houden. 'Ik heb een rolluik extra laten plaatsen, dus hoe kan ik het verder nog beveiligen?'