Air Crash Investigation wijdt aflevering aan MH17 crash

Het Amerikaanse programma Air Crash Investigation van zender National Geographic begint het nieuwe seizoen met een aflevering over de crash van vlucht MH17.

Air Crash Investigation is een programma waar reconstructies worden gemaakt over vliegrampen. In de aflevering zitten interviews met de Onderzoeksraad voor Veiligheid.

Daarnaast komen er ook problemen aan bod die tijdens het onderzoek naar de ramp ontstonden door de problematiek in het gebied van de crash. De wrakstukken konden door de gevechten in Oost-Oekraïne pas laat in het onderzoek worden geborgen.

Aanpassingen

Stichting Vliegramp MH17 mocht de beelden al eerder bekijken. Aan de hand van opmerkingen van deze nabestaanden hebben de programmamakers nog enkele aanpassingen gemaakt. Wel is de stichting blij dat de aflevering is gemaakt.

De aflevering over MH17 wordt uitgezonden op 4 maart. Air Crash Investigation maakte eerder al afleveringen over Nederlandse vliegrampen, zoals de Bijlmerramp in 1992 en de crash van het vliegtuig van Turkish Airlines in 2009.