Campagne zoenende moslima's voorlopig van de baan wegens financiën

De campagne 'In Nederland kies je je partner zelf', die bekend werd vanwege zoenende moslima's op de posters, komt niet van de grond in Amsterdam. Een oorzaak daarvan is het hoge prijskaartje van de campagne. Dat staat in een brief naar de gemeenteraad.

De campagne zou 50.000 euro kosten. De gemeente heeft de organisatie daarom geadviseerd om met een voorstel van maximaal tienduizend euro te komen, maar dit was volgens Femmes for Freedom niet mogelijk.

In november 2017 werd vervolgens afgesproken dat Femmes for Freedom zelf een voorstel zou indienen, maar dit is vervolgens nooit gebeurd. Uiteindelijk bleek dat de organisatie van de campagne ontevreden was met de voortgang van het project.

Aandacht vrije partnerkeuze

In mei vorig jaar werd de campagne gestart in Rotterdam met de hashtag #zelfgekozen. De actie van Femmes for Freedom was bedoeld om aandacht te vragen voor het belang van vrije partnerkeuze en tegen huwelijksdwang en eergerelateerd geweld.

De organisatie van de campagne was toen al in gesprek met Amsterdam om daar ook een soortgelijke campagne te starten. Dit werd toendertijd tegen gehouden door wethouder Simone Kukenheim, die vond dat de campagne 'stigmatiserend' zou zijn.

Na een uitzending in het EO-programma de Tafel van Tijs bleek Kukenheim en de fractie van haar partij D66 toch om te zijn. Toch komt de campagne, die vorig jaar in Rotterdam van start ging, hier niet van de grond.