Advocaat Robert Geerlings ontvangt Andreaspenning tijdens afscheid sportraad

Robert Geerlings ontvangt de Andreaspenning voor zijn inzet voor de sport in Amsterdam. De advocaat kreeg de onderscheiding bij zijn afscheid als voorzitter van de Sportraad Amsterdam.

De Andreaspenning werd uitgereikt door wethouder Eric van der Burg.

Robert Geerlings werd in 2008 voorzitter van de sportraad en gaf de gemeente advies over het sportbeleid van de stad. De advocaat werd gewaardeerd omdat hij als 'een aanjager is die intensief betrokken is bij de sport in de stad'.

In zijn tijd bij de sportraad zag Geerlings het potentieel van de Zuidas als 'sportas' en ontwikkelde hij met de sportraad een beleidsadvies dat moet leiden tot sportnorm.

Toekomstperspectief

Naast zijn activiteiten voor de Sportraad Amsterdam heeft Geerlings zich ook ingezet voor Straatvoetbalbond Nederland, hockeyclub Amsterdam en Topsport Amsterdam. Hierbij gaf de advocaat juridisch advies en ging hij de straat op om sportende jongeren persoonlijk te benaderen en hen te stimuleren hun talenten te gebruiken. Voornamelijk kansarme jongeren probeerde hij via sport toekomstperspectief te bieden.

De Andreaspenning wordt ieder jaar uitgereikt aan personen die grote prestaties hebben verricht op sociaal, cultureel, maatschappelijk of economisch gebied voor Amsterdam.