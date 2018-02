Voorbereidingen The Passion: 'Zeker ook een Amsterdams tintje'

De voorbereidingen voor The Passion zijn in volle gang. De laatste uren van Jezus' leven zullen dit jaar in de Bijlmer plaatsvinden en een groot deel van de cast van dit jaar heeft dan ook een band met dit stadsdeel.

Niet alle scènes van The Passion worden live gespeeld, een aantal wordt van te voren al opgenomen. Vanavond werd het moment waarop Jezus wordt opgepakt, 'de arrestatiescene', vastgelegd op een nagebouwde markt in Kraaienest.

Vele kanten

Volgens regisseur David Griffhorst is het uniek dat The Passion hier wordt uitgevoerd: 'Ik had niet verwacht dat het ooit nog in Amsterdam zou komen.' Wel lijkt het alsof de keuze voor de Bijlmer snel was gemaakt toen duidelijk werd dat het Bijbelverhaal dit jaar in Amsterdam zou plaatsvinden: 'De Bijlmer is een een soort smeltkroes van culturen. Ik denk dat de Bijlmer heel veel kanten heeft.'

Andere kant

Voor Don Ceder, die één van de volgelingen speelt, is het genieten om hier deze rol te mogen spelen: 'Ik ben hier geboren en opgegroeid. Het is m'n hometown. Hartstikke tof.'

Jayh Jawson speelt ook een volgeling en denk dat het evenement een positieve werking heeft op Zuidoost: 'Ik denk dat de Bijlmer het wel kan gebruiken, dat mensen het van een andere kant zien. Wij uit Amsterdam weten hoe de Bijlmer is en dat het al lang niet meer de verhalen van de jaren tachtig en begin jaren negentig zijn. Nu kan de rest van Nederland ook zien hoe dat eigenlijk is.'

'Amsterdams tintje'

Volgens regisseur Griffhorst kunnen we een hoop Amsterdamse elementen verwachten: 'Dit jaar hebben we heel bewust voor allerlei mixen gekozen dus je gaat ook allemaal instrumenten horen die je nog nooit eerder hebt gehoord in The Passion. Daar zit zeker ook een Amsterdams tintje in.'