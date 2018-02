Bestuurder gewond na eenzijdige aanrijding in Osdorp

Een automobilist is vannacht in Osdorp gewond geraakt tijdens een eenzijdige aanrijding. De auto belandde in het water. Het is niet bekend hoe hij eraan toe is.

Het incident gebeurde om 3.30 uur op de Etnastraat, nabij de Fotostraat. Toen de bestuurder de macht over het voertuig verloor, reed hij tegen een hek.

Zowel het hek als de auto zijn kapot.