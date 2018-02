'Strafontslag politiecommissaris Ad Smit wegens verduistering'

Ad Smit, een hoge functionaris van de Amsterdamse politie, zal met strafontslag worden gestuurd. Dat meldt NRC. Smit zou de laan uit gestuurd worden wegens jarenlange verduistering.

Smit was twintig jaar de hoogste politieman in stadsdeel Oost. Hij zou jarenlang zijn vrienden, familie en collega's hebben getrakteerd op kosten van de politie. Hij zou ook kaartjes van voetbalwedstrijden hebben betaald uit politiebudget.

Volgens de krant wordt het ontslag volgende week officieel wereldkundig gemaakt, en maar laat Smit het er niet bij zitten. Tegen NRC noemt Smit de kwestie 'een circus', en is hij het slachtoffer van 'doorgeslagen integriteit'

Smit begon in 1976 als politieman, in eerste instantie als wachtcommandant op bureau Leidseplein. Later werkte hij onder meer als rechercheur en districtschef in de binnenstad.

Lees ook: 'Advocaat politiebaas Smit: wedstrijden Ajax op kosten politie was normaal'

Het onderzoek naar zijn handelen begon vorig jaar, toen een collega zich verbaasde over de declaratie van vier seizoenskaarten van Ajax.

Smit zou zowel geliefd en gehaat zijn binnen het korps. ‘Adje Latje’, zoals zijn bijnaam luidt, zou het liefst zelf voorop rijden tijdens snelle achtervolgingen. Hij zou goed bevriend zijn met oud-korpschef Bernard Welten, die in opspraak kwam omdat hij in die functie werd beloond met het riante salaris van 2,5 ton. Tegenwoordig is Welten 'buitengewoon adviseur' bij zowel de politie als de Amsterdamse brandweer.

Giltay

Het is de tweede keer in zeer korte tijd dat de Amsterdamse politie er slecht op staat. Twee maanden geleden kreeg ook Frank Giltay strafontslag, hij was oud-voorzitter van de Centrale Ondernemingsraad. Ook Giltay gebruikte politiebudget voor uitjes.

Nationaal korpschef Erik Akerboom zegt tegen NRC dat hij het 'heel frustrerend' vindt dat de politie opnieuw in opspraak komt, maar sluit niet uit dat er in de toekomst nog meer integriteitskwesties aan het licht komen. 'Het is telkens heel triest en schadelijk als de politie zo in het nieuws komt', maar ik wil zo transparant mogelijk zijn'.