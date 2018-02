Auto met defecte handrem rolt in Keizersgracht

Een auto is donderdagochtend in de Keizersgracht terechtgekomen. De wagen is inmiddels gezonken ter hoogte van debatcentrum De Rode Hoed. Er is niemand in het water terechtgekomen.

Volgens een woordvoerder van de brandweer heeft de automobilist op tijd gezien dat er iets mis was met de handrem. De bestuurder is toen uitgestapt, en zag de auto het water inrollen.

Vermoedelijk is de auto aan de andere kant van de gracht in het water gerold, en dreef toen tegen de woonboot op de afbeelding.

Brandweer en politie zijn enige tijd ter plaatse geweest, maar omdat niemand gewond raakte hebben zij de klus overgelaten aan een bergingswagen. Het zal nog enige tijd duren voordat die er is. Omliggens verkeer kan tijdens de bergingswerkzaamheden hinder ondervinden.