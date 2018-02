Steeds minder betaalbare woningen in de stad

Alle woningen in de stad zijn duurder geworden en het aantal betaalbare koopwoningen neemt af. Dat blijkt uit een onderzoek van de gemeente. Vooral woningen met middeldure huur zijn gestegen in prijs. Ook in dat segment is er een groot tekort.

Volgens wethouder Laurens Ivens (Bouwen en Wonen) 'confronteren de cijfers ons met nieuwe feiten en tonen aan dat er een groot tekort is ontstaan aan middeldure huurwoningen'. Ivens pleit voor meer bescherming van de bestaande woningvoorraad. Er is besloten om jaarlijks 1500 middeldure huurwoningen te bouwen, maar volgens Ivens is dit niet genoeg.

Hoewel de gemeente zo veel mogelijk betaalbare woningen probeert bij te bouwen, is het aandeel van dit segment gedaald van 17,4 procent naar 15,6 procent van de totale woningvoorraad. Ondanks de bouwrecords van afgelopen jaren is de prijs van een gemiddelde woning explosief gestegen. Dit omdat steeds meer mensen in de stad willen wonen. Ook neemt het gemiddelde inkomen weer toe.

Verkoop sociale huur

Een andere oorzaak van stijgende woningkosten, is het feit dat er een recordaantal sociale huurwoningen zijn verkocht. Onder de streep is het aantal gereguleerde huurwoningen afgenomen en is de voorraad dure huurwoningen gestegen. Het aantal middeldure huurwoningen stijgt, maar dat gaat maar langzaam. Bij de koopwoningen is hetzelfde beeld te zien. De meeste vrije koopwoningen bevinden zich in het duurdere segment.

Maar er is hoop. Volgens Egbert de Vries, directeur van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties zal er meer ruimte komen op de markt van sociale huurwoningen. 'De effecten daarvan zullen de komende twee jaar te zien zijn. Inmiddels hebben de corporaties ook de verkoop van sociale huurwoningen naar beneden bijgesteld, naar minder dan 1000 in 2017. In vijftien jaar tijd verkochten de corporaties nog nooit zo weinig sociale huurwoningen.'