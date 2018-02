OM gaat tabaksindustrie niet vervolgen

Het Openbaar Ministerie heeft besloten om de tabaksindustrie niet strafrechtelijk te vervolgen. Een collectief had onder leiding van advocate Bénédicte Ficq aangifte gedaan tegen de zogenoemde 'sjoemelsigaret'.

Een strafrechtelijke vervolging zou uniek zijn geweest. Fabrikanten hadden daardoor in de gevangenis kunnen belanden als de rechter ze schuldig acht. Het OM ziet geen mogelijkeheden voor een kansrijke vervolging.

Lees ook: Antoni van Leeuwenhoek doet als eerste ziekenhuis aangifte tegen tabaksindustrie

In 2016 deed advocate Ficq aangifte tegen de tabaksindustrie namens longkankerpatiënte Anne Marie van Veen en enkele maatschappelijke organisaties. De laatste tijd sloten zich steeds meer partijen aan bij Ficq, onder wie de Vereniging van Kinderartsen, gynaecologen, verslavingszorg en de gemeente Amsterdam.

Gaatjes in filter

Sigaretten worden extra verslavend gemaakt door honderden toevoegingen. Daarnaast zijn in de filter van de sigaret gaatjes geprikt, die tijdens het roken worden afgedicht. Ficq vindt daarom dat tabaksindustrie een 'misdadig oogmerk' heeft en de consument mishandeld. In die redenering gaat het OM dus niet mee.

Lees ook: Ook gemeente doet nu aangifte tegen tabaksproducenten