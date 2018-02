LIVE Dag 8 megaproces: Holleeder gaat tekeer op de tapes

Op dag acht van het megaproces tegen Willem Holleeder zal de Officier van Justitie proberen hem het vuur aan de schenen te leggen. De aanklager zal verschillende geluidsfragementen laten horen, met een tierende en scheldende Holleeder.

Niet lang nadat de Officier van Justitie begon met Holleeder ondervragen, zegt hij emotioneel te zijn over 'de valse verklaringen van mijn zussen. Ze luizen mij er gewoon in voor geld'.

De opnames zijn heimelijk gemaakt door zussen Astrid en Sonja. Holleeder heeft zich eerder verdedigd door te zeggen dat het nou eenmaal taal was voor 'een jongen van de straat'.

'Ik sla d'r hartstikke dood'

In één van de audiofragmenten van Willem en Astrid zegt hij 'ik kan er niet mee leven As... Dit is nog erger dan dat andere (...) Voor geld (...) Ik sla d'r hartstikke dood. Ik breek d'r neus, breek d'r kaak. Ik ben echt door het dolle. Ik sleur haar door de bosjes heen hier (...)'

Volgens Holleeder heeft zijn zus Astrid 'een spelletje' met hem heeft gespeeld, en aan de fragmenten 'een betekenis geeft die er niet is'. Hij noemt zijn zus 'een gluiperd', die 'alles bij elkaar liegt'. Over aanklagers Sabine Tammers en Lars Stempher heeft Holleeder gezegd dat de fragmenten een vals beeld geven en dat erin geknipt en geplakt is.

Eerder vandaag verklaarde Holleeder dat hij door armoede een crimineel pad insloeg. 'We hadden gaten in onze schoenen', zei hij. 'Ik zat met natte voeten op school'. Hoewel hij toegeeft dat hij tweemaal een overval pleegde, zegt 'de Neus' dat hij na de Heineken-ontvoering geen misdaden meer beging, 'alleen witwassen'.

Het Openbaar Ministerie denkt daar heel anders over, en houdt hem verantwoordelijk voor een aantal liquidaties in het criminele milieu.

De zitting begon om 10.00 uur - de eerste dagjesmensen stonden om 6.00 uur al voor de deur. Mark Schrader doet verslag van de zitting.

