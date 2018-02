OM gaat anti-radicaliseringsambtenaar Ait-Taleb vervolgen

Het Openbaar Ministerie gaat Saadia Ait-Taleb vervolgen wegens valsheid in geschrifte. De 34-jarige topambtenaar was programmadirecteur van het team Radicalisering en Polarisatie, maar raakte in ongenade wegens een persoonlijke relatie met Saïd J., die tonnen opstreek aan discutabele opdrachten.

Onlangs deed de gemeente uitgebreid onderzoek naar de misstand en het gehele anti-radicaliseringsbeleid. Het gemeentelijke Bureau Integriteit stelde toen dat Ait-Taleb zich schuldig had gemaakt aan belangenverstrengeling.

Van 300.000 euro aan facturen kan niet teruggevonden worden wat er precies is gedaan met het geld. Bureau Integriteit constateerde dat er sprake was van niet-gespecificeerde facturen, dubbele betalingen, niet volledige leveringen en andere misstanden.

Ook J., de 36-jarige man die de privé-relatie met Ait-Taleb onderhield wordt vervolgd.

Strafontslag

Ait-Taleb werd afgelopen zomer ontslagen door wijlen burgemeester Eberhard van der Laan. Ze vocht het ontslag aan, maar kreeg in eerste aanleg geen gelijk van de rechter. Een bodemprocedure start naar verwachting dit voorjaar.