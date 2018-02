Koeriers vervoerden drugs in taxi; 3 ton contant geld en tassen vol XTC aangetroffen

De politie heeft onlangs een grote drugsvangst gedaan en daarbij werden vijf Amsterdammers gearresteerd. Ook werden er bijna drie ton aan contant geld en tassen vol XTC-pillen in beslag genomen.

Taxichauffeur

Daarnaast zijn er zeven voertuigen en dik twaalf kilo cocaïne ingenomen na een huiszoeking. De verdachten zitten nog vast. Eén van hen vervoerde drugs in zijn taxi, meestal ging dat om wikkels cocaïne. Nadat de recherche deze taxichauffeur op het spoor kwam is hij opgepakt samen met nog twee drugskoeriers. De drie verdachten zijn 28, 29 en 32 jaar oud.

25.000 euro per week

Volgens de rechercheurs leverden de koeriers wekelijks vijfhonderd bestellingen af, bestaande uit minimaal één wikkel cocaïne van 50 euro. Zo haalden de mannen een weekomzet van 25.000 euro. Volgens de politie hadden ze de beschikking over een aanzienlijke klantenkring.

Opdrachtgevers in West en Buitenveldert

Via de koeriers kwamen de rechercheurs ook twee opdrachtgevers op het spoor. Het gaat om een man van 38 uit West en een 28-jarige man uit Buitenveldert. Vervolgens zijn er huiszoekingen op in totaal zes adressen geweest.

Koffer van balkon gegooid

Als rechercheurs aanbellen op één van de adressen in Zuidoost, gooit een 50-jarige bewoonster nog snel een koffer van het balkon. Die blijkt vol te zitten met cocaïne, xtc-pillen en een automatisch vuurwapen. In de woning zelf wordt ook nog veel drugs gevonden: ongeveer twaalf kilo coke met een straatwaarde van een half miljoen. De vrouw is aangehouden.

In totaal vindt de politie in totaal 288.000 euro aan contant geld, zeven voertuigen, ruim twaalf kilo cocaïne en tassen vol met xtc. Het onderzoek loopt nog steeds. Zo worden onder andere de bankgegevens nagetrokken.