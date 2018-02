Alliander te druk met energietransitie: opleveringen nieuwe woningen vertraagd

De oplevering van nieuwe woningen in de stad vertraagt. Netbeheerder Alliantie is namelijk razend druk met de overgang op duurzame energie.

De netbeheerder wil dat de gemeente verder vooruit gaat plannen. Alliander hoopt dat daar bij het nieuwe energieakkoord aandacht aan wordt besteed. De komende maanden sluit het kabinet de overeenkomst over de vraag hoe Nederland gaat voldoen aan het klimaatakkoord in Parijs. Doel is om de CO2-uitstoot per 2030 met 49 procent terug te dringen.

'Als je bedenkt wat dat betekent voor de aantallen windparken, zonneweides, warmtepompen en laadpalen die wij moeten aanleggen - dan moeten wij erg op tijd weten wat, waar en wanneer gedaan moet worden. Waar komen windparken? Welke wijk gaat als eerste over op een andere verwarming dan op aardgas?' Met die vragen worstelt Ingrid Thijssen, directeur van Alliander in Het Parool. Nu al komt de organisatie om in het werk. Soms wordt de wettelijke aansluittermijn van achttien weken niet gehaald. Hoe vaak dit gebeurd, is niet bekend.

Ook de vele nieuwbouw in de stad zorgt voor extra werkdruk. Vorig jaar kreeg Alliander 50 procent meer werk dan in de jaren daarvoor. Ook is er op de arbeidsmarkt een tekort aan technisch personeel. Er werden vorig jaar 260 technici aangenomen en dit jaar zouden daar nog eens 300 bij moeten komen. Maar het vinden van goede technici op de huidige arbeidsmarkt is lastig.