Brandje Buitenveldert ontstaan door opgepropte poetsdoek

Een brandje in een woning aan de Keverberg in Buitenveldert is ontstaan door zogenaamde chemische broei. Dader: een opgepropte poetsdoek.

De bewoners hadden namelijk met lijnolie de houten vloer opgepoetst. Wat zij (en veel andere Nederlanders) waarschijnlijk niet wisten, is dat lijnolie bij opdroging warmte kan veroorzaken. De poetsdoek werd weggelegd, waarna na verloop van tijd brand ontstond.

Veel schade kwam er niet door het brandje en over gewonden is niets bekend, maar een gewaarschuwd mens telt voor twee.