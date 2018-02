Ronald heeft Kiespijn #4: Laurens Ivens (SP) over Noord en zieke zoontje Sam

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart legt AT5 een aantal huisbezoeken af bij de lijsttrekkers van de verschillende politieke partijen. In de vierde aflevering van Ronald heeft Kiespijn gaat Ronald Olsthoorn langs bij SP-lijsttrekker en wethouder Laurens Ivens.

'Je viert dat je een baby hebt, wat echt heel leuk is en tegelijkertijd ben je je al een beetje aan het voorbereiden op een afscheid, of een onzekerheid', vertelt wethouder Wonen, Laurens Ivens. Zijn vrouw Dessie Lividikou en hij werden in september ouders van zoontje Sam. Vlak na de geboorte bleek hun kindje een bindweefselaandoening te hebben. De levensverwachting van kinderen met een dergelijke aandoening ligt op ongeveer twee jaar.

'Op dit moment gaat het gelukkig goed met hem en zijn we lekker thuis en kunnen we veel van hem genieten en nu ligt hij als een normale baby gewoon een dutje te doen', vertelt Lividikou over Sam. 'Lekker thuis' is in een koophuis in Noord, waar het stel ongeveer 2,5 jaar woont. 'Hiervoor woonden we in de Indische buurt en hadden we een heel klein huisje en nu hebben we veel meer ruimte en het is hier wat rustiger en groener', vertelt Lividikou over de keuze voor Noord.

