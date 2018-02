45 meter diepe heipalen en gigantisch uitzicht: Pontsteiger is bijna af

Elke Amsterdammer heeft 'm vast en zeker al eens gezien: De Pontsteiger. Deze 90-meter hoge nieuwe landmark aan het IJ heeft na twee jaar bouwen het hoogste punt bereikt en de Amsterdamse skyline flink veranderd.

Het gebouw, dat bestaat uit twee hoge torens met een brug die de twee verbindt, huisvest een aantal enorm luxe woningen. Zo ook het penthouse van zakenman Won Yip. Hij betaalde in totaal een kleine 16 miljoen euro voor de 1440 vierkante meter, maar dan heb je ook wat.

Lees ook: Gluren bij de buren: toekomstige bewoners nemen kijkje bij Pontsteiger

'Je kunt hier op 85 meter hoogte lekker op je eigen patio in het zonnetje zitten', vertelt architect Arnoud Gelauff. 'Het is een beetje als je eigen bungalow buiten de stad, maar tegelijkertijd heb je ook de uitzicht over de hele stad. De wereld ligt aan je voeten.'

Lees ook: Bewoners Pontsteiger kunnen privéjacht niet kwijt na fout bestemmingplan

Maar een gebouw met deze vorm, zo hoog en zo groot, dat is nogal een architectonische uitdaging. Dat beaamt hoofd van de uitvoering Joeri Bakker: 'Ik heb er weleens minder van geslapen. Vooral de hoogte en dat het meeste gewicht op twee punten staat. Dat was zeker spannend.'

Uiteindelijk zal de damwand om de bouwplek verdwijnen en zal het gebouw optisch direct uit het water verrijzen. De zo'n 300 man die nu op de bouwplaats aan het werk zijn, gaan komende maanden nog even hard door, in mei zullen de eerste bewoners het gebouw dan gaan bewonen.