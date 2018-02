'Terrorisme-rapport is academisch geformuleerde luchtfietserij'

Ook in de raadscommissie Algemene Zaken werd vandaag de radicaliseringsaanpak van de gemeente besproken. Dinsdag bleek uit een rapport van terrorisme-deskundige Beatrice de Graaf dat het beleid verre van transparant was. Zowel de politiek als burgemeester van Aartsen zijn het erover eens. Er moet snel verbetering komen.

Het debat over de radicaliseringsaanpak van de gemeente begon met een zeer kritisch betoog van Annabel Nanninga. Zij sprak in namens haar partij Forum voor Democratie. 'Ze brengen geen ophelderingen, bevindingen blijven onbesproken. Het is één grote doofpot. Ook mevrouw (Beatrice -red.) De Graaf tast in het duister. Het rapport is academisch geformuleerde luchtfietserij die geen enkele jihadist van gedachten doen veranderen', aldus Nanninga.

Burgemeester van Aertsen zei dat de stad ondanks de ernstige fouten die er zijn gemaakt, niet in gevaar is geweest. Maar wél dat er veel meer openheid moet komen binnen het bestuur. 'Als het inderdaad gaat om de relatie tussen bestuurders en ambtenaren. Daar is één oplossing voor: zo open mogelijk opereren.'

De politieke partijen drongen er op aan vooral snelheid te maken met het doorvoeren van de verbeteringen. Mogelijk worden er in de toekomst meerdere wethouders worden betrokken worden bij dit dossier.