Hiphop-groep Zwart Licht komt eindelijk met nieuw album: 'We zijn volwassener'

Na zes jaar is rapformatie Zwart Licht weer terug met een nieuwe plaat. 'Bliksem', het nieuwe album van Akwasi (29), Leeroy (26) en Hayzee (30) is vanaf vandaag te beluisteren. Naar eigen zeggen is het album een stuk volwassener dan het vorige album. 'Ik denk dat we volwassener zijn geworden. Muzikaal, maar ook gewoon onze state of mind.'

Het eerste album kwam uit in 2009. De afgelopen jaren kwamen er meer projecten van de heren uit, maar de afgelopen zes jaar was het muzikaal gezien nogal stil rondom Zwart Licht. 'We bleven werken en we bleven samen muziek maken, maar we brachten het gewoon niet naar buiten en nu vonden we dat het tijd was voor echte hiphop voor de mensen.'

Op het moment regent het gouden platen in de Nederlandse hiphopindustrie, maar de heren zouden het niet erg vinden als dat bij hun niet per se het geval is. 'Het maakt niet uit of wij twintig gouden platen krijgen of misschien maar nul of een. Zolang het maar uitkomt en het voor de mensen is.'

Als er gevraagd wordt naar de naam van het album is Akwasi stellig. 'Zwart Licht staat voor bliksem en het bliksemt nou eenmaal niet zo vaak, maar als het bliksemt dan is het fucking hard.'