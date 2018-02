'Ik heb voor Rietje gezorgd en nu zit ik dertien maanden in voorarrest'

Hans W., de man die samen met zijn vriendin Susanna wordt verdacht van de moord op zijn 80-jarige moeder, ontkent nog altijd betrokken te zijn bij haar dood. De zaak werd vandaag in de rechtbank behandeld.

Het Openbaar Ministerie denkt dat de twee Rietje Willms in juni 2016 met oxycodon, een sterke pijnstiller, om het leven hebben gebracht. In het bloed van de hoogbejaarde vrouw werd een dodelijke hoeveelheid oxycodon gevonden en in haar mond zat nog een pil met oxycodon.

Voor Rietje Willms was geen oxycodon voorgeschreven. Ook familieleden hadden de pijstiller niet in huis, maar Susanna wel. Zij had in totaal 184 pillen gekregen omdat ze haar schouder had gebroken na een val van een paar meter. De rechtbank vond dat een 'enorm grote hoeveelheid'.

Blauw

Volgens Susanna is dat niet opmerkelijk. 'Ik had uitzonderlijk veel pijn. Ik was blauw van schouder tot middel. Ik was eigenlijk niet eens blauw, ik was zwart.' Ze zegt alle pillen zelf te hebben genomen. Hoe het kon dat de politie er nog een paar in een la in haar keuken vond kon ze niet verklaren.

Hans en Susanna woonden vlakbij het huis van hun moeder aan het Kastanjeplein in Oost. Ze konden het via een binnentuin bereiken. Samen zorgden ze voor de 80-jarige vrouw, die op een gegeven moment zelfs niet meer wilde eten. Ze hadden ook een verzorger ingeschakeld, die bij de vrouw in huis woonde en hielp met bijvoorbeeld douchen en schoonmaken.

Verzorger

Uit onderzoek bleek dat Rietje Willms waarschijnlijk in de nacht van zaterdag 11 juni op zondag 12 juni rond 3.30 uur is overleden. Susanna zegt dat ze zich die nacht zorgen maakte om de gezondheid van Rietje. Ze ging daarom om 5.15 uur naar haar huis toe. In de keuken kwam ze de verzorger tegen. Toen de twee daarna Rietje zagen liggen, concludeerden ze dat ze was overleden.

Susanna ging terug naar huis om Hans te vertellen dat zijn moeder niet meer in leven was. Die wilde iemand bellen 'die kan controleren of mijn moeder overleden is', zoals een schouwarts. Het internet werkte echter niet en hij vroeg rond 6.21 uur aan zijn vriendin om 112 te bellen. 'Mijn schoonmoeder is overleden, vannacht', zei Susanna tegen de centralist.

Eerste gedachte

De rechter en officier van justitie snapten niet dat de twee niet eerder 112 hebben gebeld. 'Is dat niet de eerste gedachte? Als er geen pols is maar nog wel warmte, dan kan iemand misschien nog gered worden.' Maar zowel Hans als Susanna vonden dat niet. '112 is naar mijn mening een noodnummer', verklaarde Hans. 'Er was geen nood. Mijn moeder was al overleden.'

Binnen de familie is al jaren ruzie. Na de dood van Rietje beweerden de broers van Hans dat hij haar met Susanna heeft vermoord. Beiden reageerden vandaag emotioneel hierop. 'Ik heb hun moeder verzorgd, eten gegeven, schoongemaakt en ze is met ons op vakantie geweest', zei Susanna. 'En nu zit ik hier, na dertien maanden in voorarrest.' Hans stelt dat justitie zich door de broers 'voor het karretje heeft laten spannen'.

Susanna vermoedt dat Rietje een natuurlijke dood is gestorven, door bijvoorbeeld hartfalen. Het oxycodon in haar bloed zou volgens haar afkomstig kunnen zijn van de verzorger, die haar pijn wilde verminderen. 'Ik denk dat hij een pil heeft gegeven, maar dat het geen moord is.'

De officier van justitie komt morgen met een strafeis.