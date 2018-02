Hond bijt chihuahua van Gabrielle dood: 'Het zijn gewoon killing machines'

Gabrielle Zwuertse liet zondag haar hondje Nemo uit in de Zaanstraat in de Spaarndammerbuurt. Haar chihuahua liep los en en toen ze in de buurt kwam van een andere hond, een aangelijnde American Stafford, ging het helemaal mis. Nemo werd gegrepen en overleefde dat niet.

'Nemo, HIER', zei Zwuertse nog, maar het was al te laat. 'Nemo werd door elkaar geschud, net als dat ze doen bij prooien. Dat doen ze om de nek te breken, en dat is gebeurd.'

De verdrietige bazin wil nu dat de stafford voor altijd een muilkorf draagt. 'Ik zie al gebeuren dat een kindje een bal wegtrapt en bij de stafford in de buurt komt. Dan gebeurt gewoon hetzelfde.'

Ze is nog zeer aangeslagen: 'De beelden schieten nog door m'n hoofd. Mijn hondje woog 2.5 kilo, heel klein. Zo'n stafford is veel groter en zijn gefokt om te doden. En dat deed-ie ook. Het zijn killing machines. Waarom zijn ze toegestaan?'