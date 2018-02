Olijfbomen Mr. Visserplein krijgen jasje tegen de kou

Knus gezicht op het Mr. Visserplein, want de olijfbomen daar zijn ingepakt tegen de naderende vrieskou. De mediterraanse boompjes kunnen 'goed' tegen de kou, maar niet tegen de Hollandse vrieskou.

Dat zegt 'bomenburgemeester' Hans Kaljee, consulent van de gemeente, vanavond. De bomen - zeker 250 jaar oud - komen uit Midden-Spanje waar het in principe ook koud kan worden, maar dat is niets in vergelijking met de kou die Nederland te wachten staat.

De dekens, een speciaal soort fleece, moeten de bomen overigens niet opwarmen. Ze zijn er puur om de harde, koude wind af te remmen.