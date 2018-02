Gewonde en arrestatie bij steekpartij Zuidoost

In een aanleunwoning aan de 's-Gravendijkdreef in Zuidoost is vannacht een persoon neergestoken. De politie kon al snel een verdachte aanhouden.

Het incident vond rond 1:00 uur plaats. Bij een ruzie in de woning werd een persoon neergestoken. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De aangehouden verdachte kon ter plekke worden behandeld, waarna deze naar het bureau werd gebracht.