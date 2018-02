Man met tienduizenden euro's belastingschuld rijdt door rood terwijl politie toekijkt

Tienduizenden euro's belastingschuld hebben en door rood rijden, terwijl de politie in een opvallende auto achter je staat. Het overkwam een man gisteren nabij de Vijzelstraat.

Agenten stonden voor het rode verkeerslicht te wachten. Naast hen stonden een aantal fietsers die ook aan het wachten waren. Plots kwam er een fietser langs de opvallende politieauto rijden. De fietser negeerde vervolgens het rode verkeerslicht. De agenten besloten de man de bekeuren.

Bij navraag in de politiesystemen bleek dat de man een belastingschuld open had staan van enkele tienduizenden euro's. Er was al besloten om het paspoort van de man in te nemen, omdat er de mogelijkheid was dat hij naar het buitenland zou gaan reizen. Hierdoor zou de schuld niet meer geïnd kunnen worden.

Naast de belastingschuld heeft de fietser nu ook een boete gekregen voor het negeren van het rode licht. De politie heeft het paspoort van de man ingenomen.