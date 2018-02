Tienersensatie 5 Seconds of Summer geeft intiem optreden in Melkweg

You look so perfect standing there in de Melkweg, moeten de mannen van 5 Seconds of Summer hebben gedacht. Ze geven daar namelijk op 26 maart een intiem optreden.

De band stond in 2015 en 2016 drie keer in een uitverkocht Ziggo Dome, met een capaciteit voor zo'n 17.000 fans. Vanwege de promotie van het nieuwe nog te verschijnen derde album van 5 Seconds of Summer doen ze eind maart en in april een korte wereldtour. Vannacht brachten de Australische mannen ook hun nieuwe single 'Want You Back' uit.

Vrijdag 2 maart gaan de kaarten voor de show in de Melkweg in de verkoop. Fans kunnen maximaal twee tickets per account bij Ticketmaster kopen. Vanwege de extreem hoge vraag en om doorverkoop tegen te gaan worden de kaarten op naam verkocht.