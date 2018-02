Openbaar Ministerie betaalde tonnen 'onkostenvergoeding' aan weduwe Mieremet

Het Openbaar Ministerie (OM) betaalde in 2013 een 'onkostenvergoeding' van 200.000 euro aan de weduwe van topcrimineel John Mieremet.

Dat blijkt uit onderzoek van het televisieprogramma ZEMBLA. Na aftrek van gemaakte kosten zou er nog 156.417,84 overgebleven zijn, aldus ZEMBLA. De vrouw, Ria E., werd door justitie verdacht van het witwassen van het geld dat Mieremet verdiende met de handel in wapens en drugs. Het OM trof na de gewelddadige dood van Mieremet een schikking met Ria E., waarbij ze afstand deed van 6,5 miljoen euro aan crimineel vermogen. In ruil daarvoor werd ze niet strafrechtelijk vervolgd en kreeg ze een onkostenvergoeding.

John Mieremet werd in 2005 in Thailand doodgeschoten. Dat gebeurde volgens justitie in opdracht van Willem Holleeder. Hij staat nu voor de rechter in verband met een groot aantal liquidaties in de onderwereld.

Tegemoetkoming

Het Openbaar Ministerie zegt dat het geld een tegemoetkoming was voor advocaat- en afwikkelkosten. 'De gedachte achter deze onkostenvergoeding is dat van betrokkene alles is afgenomen. Hierbij paste niet haar ook de schulden die gemoeid waren met dit traject te laten', schrijft het OM in een reactie aan ZEMBLA.

GroenLinks-Kamerlid Kathalijne Buitenweg noemt de onkostenvergoeding een vorm van rechtsongelijkheid. 'Een 'kleinere' dief krijgt heus geen onkostenvergoeding', zegt zij. Samen met de PvdA en SP gaat ze kamervragen stellen.