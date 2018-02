Fietser (79) overleden na aanrijding met tram Ferdinand Bolstraat

De fietser die gisteravond even na 22:00 uur zwaargewond raakte bij een ongeluk op de Ferdinand Bolstraat is vannacht overleden. Dat meldt de politie.

De 79-jarige man reed over het fietspad van de Jozef Israëlkade en stak plotseling de trambaan over, waarbij hij in botsing kwam met de tram. De fietser is ter plaatse gereanimeerd door omstanders en hulpverleners.

Lees ook: Fietser gereanimeerd na aanrijding met tram Ferdinand Bolstraat

De politie heeft de trambestuurder op het politiebureau gehoord. In de tram raakte niemand gewond. Getuigen die nog niet met de politie hebben gesproken worden verzocht zich te melden.