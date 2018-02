Advocaat weduwe Mieremet: 'Zembla zorgt voor onnodige onrust'

De advocaat van de weduwe van topcrimineel John Mieremet Mark Teurlings vindt dat Zembla voor onnodige onrust zorgt. Het tv-programma onthulde vandaag dat Ria E. 'tonnen onkostenvergoeding' had gekregen van justitie.

'Liever onrust en publiciteit, dan de waarheid', schrijft Teurlings. 'Er wordt gesteld dat het Openbaar Ministerie in 2013 een 'onkostenvergoeding' van 200.000 euro aan de weduwe van topcrimineel John Mieremet betaalde en dat dit zou blijken uit onderzoek van het televisieprogramma Zembla. Dat is niet waar. Er is 156.417,84 euro uitbetaald.'

Ook stelt Teurlings dat hij wel degelijk wilde reageren op de berichtgeving. Hij zegt niks te verbergen te hebben samen met zijn cliënte. 'Het gaat om echte onkosten, maar ik heb gezegd dat ik pas wat zeg als het Openbaar Ministerie wat zegt. Zembla heeft ervoor gekozen om na de reactie van het Openbaar Ministerie veel politici om een reactie te vragen. Op mijn Whatsapp, waar ik de verslaggever gisteravond om opheldering vraag, wijst deze op mijn aanvankelijke weigering en dat hij vindt dat het OM mij had moeten informeren en dat ik dan zelf contact had kunnen zoeken met hem. Dat was echter niet de afspraak en is de omgekeerde wereld.'

Onwetende politici

De politici die nu schande spreken van het uitgekeerde bedrag zijn onwetend en slecht geïnformeerd, zegt Teurlings: 'Ze doen alsof er geld van de overheid aan mijn cliënte is betaald. De waarheid is anders. Er heeft jarenlang beslag gelegen op alle gelden en zaken. Cliënte is alles kwijtgeraakt. Maar tijdens die onzekere periode van beslag en schikkingsonderhandelingen, die bijna 10 jaar hebben geduurd, bleven de facturen voor de ondernemingen en panden binnen komen.'

Met het Openbaar Ministerie zou zijn afgesproken dat alle facturen die betrekking hadden op de nasleep van het beslag geregeld moesten worden. Ook zou een klein deel van het bedrag dat is uitgekeerd de kosten van de rechtsbijstand zijn. 'Er zou 200.000 betaald worden, maar aangezien er na het afstand doen uit België nog een onverwachte factuur binnenkwam bij justitie, werd door het Openbaar Ministerie besloten dat die factuur in mindering van het totaal kwam. Om die reden is slechts 156.417,84 betaald.'

Geen geld van overheid gehad

Teurlings zegt stellig dat Ria E. geen geld heeft gekregen van de overheid. 'Ze heeft geen beloning gekregen voor de schikking, heeft nooit verklaringen afgelegd in ruil voor deze schikking en heeft slechts bereikt dat justitie alle gelden en bezittingen, volgens justitie vergaard door haar ex-echtgenoot Mieremet, van haar heeft afgenomen en dat zij niet met de rekening zou blijven zitten van onder meer het door justitie gelegde beslag.'

John Mieremet werd in 2005 in Thailand doodgeschoten. Dat gebeurde volgens justitie in opdracht van Willem Holleeder, die nu voor de rechter staat in verband met een groot aantal liquidaties in de onderwereld. Ook justitie liet vandaag in een reactie weten dat het geld werd uitgekeerd voor de advocaat- en afwikkelkosten van de zaak.