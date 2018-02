SP wil extra politiebureaus en agenten in Amsterdamse buurten

De SP wil dat er extra politiebureaus en meer agenten in Amsterdamse buurten komen. Landelijk SP-leider Lilian Marijnissen kwam afgelopen week met het voorstel om een half miljard euro beschikbaar te stellen voor de politie. Investeringen in extra veiligheid zijn volgens de Amsterdamse SP-lijsttrekker Laurens Ivens hard nodig.

Met de invoering van de Nationale Politie in 2013, verdwijnen er tot 2025 in de regio Amsterdam 14 van de 31 politiebureaus. In Oost, Zuidoost, Nieuw-West en Noord sloten al bureaus. In het Centrum kwamen bewoners in opstand toen ook de drukke politiebureaus op de Warmoesstraat en de Beursstraat dicht gingen.

De SP pleit dat er na alle bezuinigingen nu geld wordt geïnvesteerd in de politie. ‘Amsterdammers maken onze buurten, maar hebben de politie in de wijk nodig om te zorgen dat deze ook veilig blijven’, aldus Ivens. Agenten zijn volgens hem te weinig zichtbaar in de wijken, ‘ze willen meer patrouilleren en rechercheren en Amsterdammers willen de agenten graag in hun buurt zien’.